بالفيديو.. أظرف معايدة للشيخ محمد بن راشد على الأنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نالت معايدة الطفلة الإماراتية مهرة الشحي ، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بعيد ميلاده ، اعجاب الالاف بمواقع التواصل الاجتماعي ، حيث اعتبروها واحدة من أظرف المعايدات الموجهة لنائب رئيس الإمارات حاكم دبي، بهذه المناسبة.

ومهرة الشحي طفلة إماراتية حصدت شهرة هائلة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وزارها الشيخ محمد بن راشد بنفسه العام الماضي في منزل عائلتها بعد مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لها وهي تردد إحدى مقولاته الشهيرة: “ أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول ” .

وتحدثت مهرة عن عيد ميلاد محمد بن راشد بعدما أبدت ببراءتها الطفولية عدم معرفتها مسبقا بالمناسبة في ردة فعل ظريفة.