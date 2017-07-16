الاتحاد يهتم بالتعاقد مع الثنائي إبراهيم زاهر وطارق عبدالله - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تعتزم إدارة نادي الاتحاد التقدم بعروض احترافية للثنائي إبراهيم زاهر والظهير الأيمن طارق عبدالله، لضمهم لقائمة المحترفين بالفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بتوصية من المدير الفني التشيلي لويس سييرا، الذي لم يجد بدوره خياراً سوى الاعتماد على الأسماء الشابة، لمنافسات الموسم المقبل، بعد قرار منع العميد من التسجيل لفترتين مقبلتين.

وكانت إدارة النادي السابقة قد تقدمت بعرض سابق لطارق عبدالله، ولكنه لم يواز طموحاته، كونه مرتبطا بوظيفة عسكرية يتقاضى من خلالها مرتباً أكثر من المعروض من قبل النادي حينذاك.

كما تنوي الإدارة التجديد للشاب الآخر عمر عاصم، لعامين مقبلين، وذلك قبل دخوله للفترة الحرة بعد أشهر قليلة، وذلك بعد أن ضمه سييرا مؤخراً لمعسكر بولتون التحضيري للموسم المقبل.