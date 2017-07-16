ارتفاع الأسهم الخليجية بعد مكاسب لافتة للنفط - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

واصلت أسواق أسهم الخليج ارتفاعاتها، يوم الخميس الماضي، مدعومة بتصريحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، التي ألمحت إلى أنه لا توجد ضرورة إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة، وهو ما يُعد عاملاً إيجابياً.

حيث ختم النفط معاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بعد خسائر لأربعة أسابيع متتالية، ليرتفع برنت فوق 49 دولاراً للبرميل بقليل. وزاد خام تكساس الأمريكي إلى 46.54 دولار.

وقال حسن الزاوي، المحلل بأسواق الخليج، إن ارتفاع البترول مجدداً سيدفع بعض المحافظ للدخول من جديد بأسواق الخليج، الأمر الذي سيحسن أداء بعض المؤشرات ويدفعها للصعود بجلسة اليوم.

وتوقع محمود أبوزيد، المحلل المالي لدى نماء للاستشارات، أن تتماسك أغلب أسواق الخليج عند مستوياتها الفنية الحالية، وذلك خلال جلسات الأسبوع الجاري.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الخليج نهاية جلسة الخميس:

السعودية.. زاد المؤشر 0.9% إلى 7313 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 1.2% إلى 3537 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 2.5% إلى 4518 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 2% إلى 9469 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.1% إلى 6788 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.2% إلى 1317 نقطة.

مسقط.. تراجع المؤشر 0.9% إلى 5121 نقطة.