" مبابي " خارج اهتمامات أرسنال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن أرسين فينجر مدرب أرسنال إن ناديه، لم يعد مهتما بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم موناكو لأنه باهظ الثمن.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي أو أرسنال بعدما قاد موناكو للتتويج بدوري الدرجة الأولى الفرنسي في الموسم الماضي.

وذكرت وسائل اعلام أن أرسنال قدم عرضا للتعاقد مع مبابي مقابل 123 مليون جنيه استرليني وهو ما نفاه فينجر بعد الفوز 3-1 على ويسترن سيدني واندرارز في ختام جولته الودية باستراليا.

وقال فينجر لموقع أرسنال على الانترنت ” هذا ليس حقيقيا. يملك الناس خيالا واسعا “.

وأضاف ” ما نعرفه عن مبابي الآن أن سعره يزيد على 100 مليون يورو ويمكن أن يتخيل الجميع أي شيء لكننا لم نقدم عرضا له “.