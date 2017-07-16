استطلاع جديد: تراجع شعبية الرئيس الأمريكي " ترامب " إلى 36% - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت نتائج استطلاعيه أنه بعد مرور نحو 6 أشهر على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصبه، انخفضت شعبيته إلى 36%.

وأوضح الاستطلاع أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي» نشر أمس السبت، أن شعبية ترامب تراجعت مقارنة بشهر أبريل الماضي عندما بلغت 42%.

وقد ارتفعت نسبة عدم شعبية ترامب بواقع 5 نقاط لتصل إلى 58%، وقال 48% ممن شملهم الاستطلاع إنهم «يعارضون بقوة» أداء الرئيس الأمريكي الحالي.

ويوضح الاستطلاع الجديد أن نحو نصف الأمريكيين تقريبا (48%) يروون أن قيادة أمريكا للعالم في أضعف حالتها منذ تنصيب ترامب في يناير الماضي؛ وذلك مقارنة بـ27% قالوا إنهم يرون أن قيادة أمريكا للعالم أصبحت أكثر قوة.

وقال 50% من الأمريكيين إن الرئيس الـ45 لأمريكا يؤدي عمله بصورة أسوأ من معظم الرؤساء السابقين، في حين قال أقل من 25% إن الرئيس يؤدي عمله بصورة أفضل من سابقيه.

وقالت نسبة مماثلة إن ترامب يؤدي عمله بصورة مماثلة للرؤساء السابقين؛ وذلك بحسب ملخص نتائج نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ومن ناحية أخرى، أشار 55% إلى أنهم يعتقدون أن ترامب لا يحرز تقدما كبيرا تجاه تحقيق أهدافه.