بنوك عدن تغلق أبوابها احتجاجاً على أعمال السطو المسلح - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أغلقت عدد من البنوك في محافظة عدن اليمنية أبوابها أمام العملاء، اليوم الأحد، احتجاجًا على أعمال السطو المسلحة التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، مطالبة الحكومة بتوفير الأمن لتتمكن من العودة إلى العمل من جديد.

واستغاثت بعض البنوك، التي أوقفت تعاملاتها اليوم، ومنها بنك اليمن الدولي، بالحكومة والجهات الأمنية مطالبة بتوفير الحماية لمقراتها وممتلكاتها.

وقال مسؤولون في عدد من البنوك التجارية بعدن إنهم قد يضطرون إلى تقليل نشاطهم المصرفي في حال ما استمرت عمليات السطو المسلحة.

وتتصاعد موجة الغضب في عدن عقب الكشف عن مقطع مصور يظهر أن المجموعة التي قامت بالسطو على البنك الأهلي، الخميس الماضي، هي ذات المجموعة التي سبق لها السطو على فرع مصرف “العمقي” بمديرية “ الشيخ عثمان ” .