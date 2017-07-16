هبوط اضطراري لطائرة تركية في القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أضطرت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية للهبوط في مطار القاهرة بمصر اليوم الأحد أثناء رحلتها من إسطنبول إلى جدة، بسبب تعرض راكبة سعودية لأزمة قلبية.

وأوضحت مصادر طبية في مطار القاهرة إن الطائرة التركية أبلغت برج المراقبة بسوء حالة راكبة سعودية (49 عاما) بعدما دخلت المجال الجوي المصري.

وفور هبوط الطائرة، أجريت إسعافات أولية للراكبة وتم نقلها إلى مستشفى ” هليوبوليس ” بالقاهرة لتلقي العلاج وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط