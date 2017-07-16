⁠⁠⁠⁠⁠اعتقال “ قناصة أجنبية ” في الموصل القديمة - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلنت القوات العراقية، اليوم الأحد، أنها عتقلت فتاة أجنبية لا تتجاوز 20 عامًا بحوزتها سلاح قنص في الموصل القديمة، بالجانب الغربي لمدينة الموصل، لم تحدد هويتها وهي لا تجيد من اللغة العربية سوى بضعة كلمات.

من جانبه قال النقيب حيدر علي الوائلي إن “ القوات العراقية وأثناء تطهيرها للمناطق القديمة بالموصل، اعتقلت فتاة لا تتجاوز العشرين عامًا، في غرفة ببيت شبه مدمر وكان بحوزتها سلاح قنص، في منطقة الشهوانية بالموصل القديمة ”.

وأضاف الوائلي: “ لم نستطع تحديد هويتها حتى الآن، لكن ملامحها تكشف أنها ليست عراقية، وتبين أنها لا تجيد سوى كلمات بسيطة من اللغة العربية، وتتحدث بلغة أجنبية ربما هي الألمانية على الأرجح أو التشيكية ”.، لافتًا إلى أنه “ تم اقتيادها للتحقيق معها إلى أحد المقار الأمنية بالموصل ”.

وعثرت قوة أمنية أخرى في أحد السراديب بمنطقة القليعات بالموصل القديمة، على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، حيث أبلغ القوات الأمنية أنه إيزيدي مختطف من أهالي سنجار، وفق إياد فتحي العسلي الملازم في الشرطة المحلية.

وقال العسلي إن “ الطفل الإيزيدي مصاب بجروح ورضوض بسبب تهدم جزء من المنزل فوق السرداب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما جرت اتصالات مع ذويه لاستلامه ” .

وفي 17 أكتوبر 2016، بدأت القوات العراقية بحملة لاستعادة الموصل بدعم من التحالف الدولي المناهض لـ ” داعش ” بقيادة الولايات المتحدة، ومشاركة نحو 100 ألف من القوات العراقية وفصائل شيعية مسلحة وقوات الإقليم الكردي “ البيشمركة ”.

وفي 10 يوليو الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي رسميًا، تحرير كامل الموصل من “ داعش ”، بعد معركة استغرقت قرابة 9 أشهر، وأدت إلى الكثير من الخسائر البشرية والمادية، ونزوح أكثر من 920 ألف شخص.

غير أنّ مراقبين يرون أن المعركة لم تحسم بعد بشكل كامل، لوجود الكثير من بقايا التنظيم في مناطق مختلفة بالمدينة.