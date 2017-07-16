أمير منطقة تبوك يستقبل نائب مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, نائب مدير عام الخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الطبيب غالب بن غالب بن حريب، بحضور مدير مستشفى الملك سلمان بالشمالية الغربية العميد طبيب عطية الزهراني .

ورحب سمو أمير منطقة تبوك باللواء بن حريب، مؤكداً سموه دور الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمنطقة والمستشفيات العسكرية وما تقدمة من خدمة للمواطنين، مثنياً على جهود مدير مستشفى الملك سلمان ومنسوبي المستشفى كافة .

وأعرب اللواء بن حريب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك، منوهاً بما يوليه سموه من رعاية واهتمام للمستشفيات العسكرية بالمنطقة .