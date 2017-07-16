القطاع الصحي بعنيزة يشارك في مهرجان التسوق السابع بالمحافظة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

شارك قطاع الصحة العامة بمحافظة عنيزة بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين في مهرجان التسوق السابع بعنيزة ” أنا وعائلتي ” عبر برنامج توعوي وتثقيفي للتوعية عن أضرار التدخين وللاستفادة من الخدمات العلاجية التي يقدمها برنامج مكافحته والتعريف باللوائح والأنظمة الخاصة به.

وتأتي المشاركة تضامناً مع الحملة التي أطلقها معالي وزير الصحة لمكافحة التدخين ” ساعدنا- نساعدك ” حرصا من القطاع الصحي في تفعيل البرامج التوعوية والوقائية التثقيفية المجتمعية .

وأوضح نائب المشرف العام خالد الخرافي أن المهرجان يهدف إلى تقديم رسائل توعوية متنوعة من خلال مشاركة الكثير من الإدارات واللجان والجمعيات ، مشيراً إلى استمرارية إقامة برامج المهرجان حتى السبت المقبل .