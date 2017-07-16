أيتام عرعر تودع مساعدات مالية لـ 1356 من مستفيديها في البنوك - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بمدينة عرعر 498950 ريالاً في حسابات الأيتام والأرامل المستفيدين من خدماتها لشهر شوال للعام الحالي، شملت 1356 مستفيداً .

وقال مدير عام الجمعية عايض بن حسن العنزي أن الجمعية تحرص على إيداع المساعدات في حسابات المستفيدين البنكية، وشحن البطاقات الممغنطة بشكل شهري دون تأخيركما تتضمن المساعدات الكفالات الشهرية، والسلة الغذائية.

وأضاف العنزي أن الجمعية سهلت على المستفيدين الجدد التواصل عبر التسجيل في البوابة الالكترونية ليتم التواصل وإكمال بقية الإجراءات لمن تطبق عليهم الشروط عن طريق قسم شؤون الأيتام بقسيمة الرجالي والنسائي.