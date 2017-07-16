الداخلية العراقية: أبو بكر البغدادي مازال حياً ويختبئ في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلنت خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يزال حيًا، مشيرة إلى أن البغدادي يتواجد في سوريا ولكن خارج مدينة الرقة.

وقال رئيس خلية الصقور ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أبو على البصري، إن أبو بكر البغدادي لا يزال حيًا ويختبئ في سوريا خارج مدينة الرقة.

وتأتي التصريحات العراقية عقب إعلان روسيا أنها تمكنت من قتل «البغدادي» في غارة جوية في نهاية مايو الماضي، في اجتماع بضواحي الرقة.