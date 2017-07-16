الداخلية العراقية: أبو بكر البغدادي مازال حياً ويختبئ في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

الداخلية العراقية: أبو بكر البغدادي مازال حياً ويختبئ في سوريا
أعلنت خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يزال حيًا، مشيرة إلى أن البغدادي يتواجد في سوريا ولكن خارج مدينة الرقة.
وقال رئيس خلية الصقور ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أبو على البصري، إن أبو بكر البغدادي لا يزال حيًا ويختبئ في سوريا خارج مدينة الرقة.
وتأتي التصريحات العراقية عقب إعلان روسيا أنها تمكنت من قتل «البغدادي» في غارة جوية في نهاية مايو الماضي، في اجتماع بضواحي الرقة.
jamalco[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 51 دقيقة
منك لوه ليه ليها البغدادي حي يرزق بليبيا وتحت الحمايه الإمريكيه من عهد أوباما نقل ليها من زمن صحصح منك ليه لووووووووووووووووه ليها وفاقت الشعوب وما تنطلي عليه أكاذبهم
سعيد[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 24 دقيقة
صدقناكم انا غاسل يدي من قلتوا . صدام باقي حي .
والأمر الادهى والأمر صاحب السرداب .
اسأل الله يسردبكم .
محد فاضي الخرافات الخزعبلات حقتم . مات . حي .
الشاهد أنه أنها المهمة في تدمير الموصل وتدمر والفرات .