مواطنة تتبرع بالخلايا الجذعية لمريضة سرطان بمستشفى الملك فيصل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

في لفته إنسانية تبرعت مواطنة،-44 عاما-، بالخلايا الجذعية المكونة للدم بعد تطابق أنسجة أحد المرضى المحتاجين مع أنسجتها وفقاً لقاعدة بيانات سجل المتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في إجراء استغرق 4 ساعات.

وكانت المريضة التي تعاني من سرطان الدم الحاد منذ خمسة أشهر في العقد الثالث من عمرها ولم يتوفر لها متبرع مطابق قريب مما استدعى البحث في قاعدة بيانات سجل المتبرعين بالخلايا الجذعية لإيجاد متبرع مطابق.

وقال استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الدكتور فراس الفريح إن الخلايا الجذعية عادة ما تعطى للمصابين بسرطان الدم، وسرطان الغدد الليمفاوية، وفشل نخاع العظم كعلاج لهذه الأمراض.

وأوضح أن عملية التبرع تمت بعد أن أجريت للمتبرعة الفحوصات السريرية والإكلينيكية اللازمة والتي أثبتت ملائمتها للتبرع، وجرى تجميع الخلايا الجذعية بواسطة جهاز فصل خلايا الدم من خلال الذراع وتم سحب كمية تعادل 300 ملل وتعتبر هذه الطريقة الأحدث والأكثر استخداماً عالمياً.