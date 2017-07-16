بالصور.. الإطاحة بشبكة تسوّل يستقل أفرادها سياراتٍ فارهة بالقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من رصد 21 مقيماً من جنسيةٍ عربية بينهم نساءٌ وأطفالٌ متهمين بممارسة التسول، والقبض عليهم بإسهامٍ مباشر من دوريات الأمن وقوة المهمات والواجبات الخاصة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، إن المتهمين ينتمون لأسرةٍ واحدة، وقد استغلوا إحدى الشقق السكنية بمدينة بريدة لتكون مقراً لسكنهم وقد عمدوا إلى استيقاف مركبات الآخرين ومبادرتهم بطلب العون، مدعينَّ حاجتهم الملحة للمساعدة.

وأضاف: أنه عثر بحوزة المتهمين على مبلغٍ مالي وقدره 12049ريالاً ، ومبلغاً آخر وقدره 150 درهماً إماراتياً ، ومجوهراتٍ وهوياتُ إقامةٍ لعدة بلدان خليجية و ضبط خمس مركباتٍ استغلوها لهذا الغرض إحداها كانت من نوعيةٍ حديثة موضحاً بأنه جرى إحالة المتهمين للجهات المختصة بإدارة الوافدين لإستكمال الإجراءات اللازمة لهم وتطبيق النظام بحقهم.

وحذرالسحيباني مما يلجأ إليه المتسولون من أساليب للتحايل واستدرار العواطف سواءً عبر استخدام الأطفال أو النساء بهدف جني المزيد من المال، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التعاون للحد من تنامي هذه الظاهرة وذلك بتوجيه المساعدات للجهات المعتمدة في المؤسسات الخيرية والتي بدورها تقوم بإيصالها لمستحقيها بطرقٍ نظامية.