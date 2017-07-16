 تفعل برنامج " وضوح " في 6 مستشفيات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 16

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تفعل برنامج ” وضوح ” في 6 مستشفيات

تفعل برنامج ” وضوح ” في 6 مستشفيات

تفعل برنامج ” وضوح ” في 6 مستشفيات
عادل الحربي(صدى):

نفذت صحة الرياض برنامج ” وضوح ” والذي يهدف إلى التطوير الحيوي والمستمر لفعالية كفاءة أداء الأقسام الطبية في كافة المستشفيات التابعة لها وسيدخل البرنامج حيز التنفيذ بداية العام الجديد 1439هـ.

وأوضحت الصحة أنه تم إختيار 6 مستشفيات لبداية التنفيذ، ثلاث منها داخل الرياض وهي مستشفى الملك سلمان، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومستشفى الإيمان ، وثلاث من بعض المحافظات وهي مستشفى وادي الدواسر العام، ومستشفى الزلفي العام، ومستشفى الدوادمي العام وذلك لقياس الأداء والتجربة.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *