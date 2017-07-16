⁠⁠⁠⁠⁠أسرة تتهم " التنمية الاجتماعية " بالمماطلة في استقبالهم بعد تعنيف الأب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ناشدت أسرة مكونة من خمسة أفراد (أم وابنتيها وولدين) الجهات الأمنية بحمايتهم من تعنيف والدهم، واتهموا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمماطلة في استقبالهم.

من جانبها قالت الأم في تصريحات صحفية إنها هربت رفقة أبنائها من الأب خوفاً من تعنيفه بعد تهديده الصريح لهم، مشيرةً إلى وجود محاضر باعتداءات بالضرب والتعنيف مثبتة لدى دار الحماية، التي استضافتهم لمدة تسعة أشهر، ثم تكفلت بإيجار شقة ستة أشهر أخرى، مضيفة أن القضية عادت من جديد بعد أن تقدم شاب لخطبة إحدى بناتها، حيث وافقت الفتاة ورفض الأب، وتهجم عليهم وهددهم، ما دفعهم لتقديم شكوى إلى الجهات المختصة.

من جهته، ذكر مدير جمعية حقوق الإنسان في جدة صالح الغامدي أن القضية ممتدة منذ خمس سنوات، وأن العائلة مهددة من والدهم، ولديهم محاضر رسمية من مستشفيات تثبت تعنيفهم، ويستحقون الحماية.

بدوره، أبان مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني، أنه تم إرسال خطاب للشرطة للتأكد من الشكوى، كما تم استدعاء الأب المتهم، مضيفاً أنه جرى دراسة حالة الأسرة وأنهم ليسوا في دائرة الخطر حتى يتم التهجم عليهم.