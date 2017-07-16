572 ألف وافد يستفيدون من مهلة " وطن بلا مخالف " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بلغ عدد الوافدين المخالفين المستفيدين من المهلة المحدّدة للحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” حتى نهاية يوم السبت 21 / 10 / 1438هـ ، 572.488 وافداً.

وبيّنت المديرية العامة للجوازات، أن الوافدين المخالفين المستفيدين من المهلة المحدّدة لحملة “وطن بلا مخالف” وغادروا المملكة ثم عادوا بطريقة نظامية تجاوزت أعدادهم 12000 وافد؛ منهم مَن عاد إلى المملكة بعد أسبوع من مغادرته، مستفيدين من الإعفاءات الممنوحة لهم بالأمر السامي والمتمثلة في إعطاء فرصة للوافد المخالف بمغادرة المملكة من تلقاء نفسه وعلى حسابه الخاص خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ بداية المهلة “التي تم تمديدها لمدة شهر واحد ابتداءً من غرة شهر شوال”، ويعفى من الآثار المترتبة على بصمة ” مرحل ” والرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مع السماح له بالعودة إلى المملكة بالطرق النظامية.

ودعت المديرية، جميع الوافدين المخالفين داخل المملكة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة المحددة، إلى سرعة المبادرة بمراجعة مواقع استقبال الوافدين المخالفين لإنهاء إجراءات مغادرتهم من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص والاستفادة من تمديد المهلة والإعفاءات الممنوحة لهم والمغادرة قبل تاريخ انتهاء المهلة، حيث جهّزت “الجوازات” أكثر من 50 موقعاً لاستقبال الوافدين المخالفين المستفيدين من الحملة في جميع مناطق المملكة تعمل على استقبالهم وإنهاء إجراءات مغادرتهم، وللاطلاع على تلك المواقع زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات: www.gdp.gov.sa.

وحذّرت “الجوازات” جميع الوافدين المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات الممنوحة لهم خلال المهلة وأنهيت إجراءاتهم ولم يغادروا المملكة وتم ضبطهم لمخالفتهم الأنظمة من قبل جهات الضبط قبل مغادرتهم، بأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحقّهم نظاماً والمعمول بها في أنظمة الاقامة والعمل وأمن الحدود ولن يتمكنوا من الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم بالأمر السامي خلال المهلة المحددة التي أتيحت لهم؛ حيث ستطبق بحقهم الغرامات والرسوم وعقوبة السجن والمنع من دخول المملكة المقررة نظاماً بسبب تأخرهم عن المغادرة.

يُذكر أن الحملة انطلقت في تاريخ 1 / 7 / 1438هـ، وصدرت الموافقة بتمديدها لمدة شهر واحد ابتداءً من تاريخ 1 / 10 / 1438هـ.