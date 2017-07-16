⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو .. سلطات الاحتلال تثبت كاميرات لمراقبة الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، صباح اليوم الأحد، بتثبت كاميرات وأجهزة كشف معادن لمراقبة المسجد الأقصى.

وقالت مصادر صحفيةأن السلطات تركب أجهزة كشف معادن على عدد من أبواب المسجد الأقصى، من بينها بابا الأسباط والمجلس كما تقوم بنصب كاميرات قرب البوابات بمقدورها توثيق كل ما يحدث في باحات الأقصى، بعد مقتل 3 فلسطينيين داخل الحرم.

يذكرأن هذه الإجراءات كانت إسرائيل حاولت فرضها قبل أشهر وقولبت برفض فلسطيني وأردني.