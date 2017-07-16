استئصال مرارة لأربعينية في مستشفى المذنب العام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكن الفريق الجراحي بمستشفى المذنب العام من إجراء جراحة نادرة لاستئصال المرارة بالمنظار لأم أربعينية تعاني من عيب خلقي من حيث انعكاس تموضع الأعضاء الداخلية كالقلب والكبد والطحال والمعدة، وهي من الحالات النادرة بنسبة 1 من كل 2000 من المرضى وتحتاج إلى مهارات فنية وتقنية خاصة، تستلزم تغيير طريقة إجراء الجراحة ووضع المريض أثناء العملية وكذلك مهارة خاصة أثناء التخدير.

وقام الفريق الطبي بمستشفى المذنب بتهيئة المريضة لإجراء العملية الجراحية، وإجراء جميع الفحوص الطبية، حيث تكللت العملية الجراحية بالنجاح -بحمد الله وفضله- دون أي مضاعفات، وتم خروج المريضة في اليوم التالي وهي بصحة جيدة.