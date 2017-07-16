 بالفيديو..تميم يستعين بهنود وباكستانيين للهتاف باسمه في الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 16

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو..تميم يستعين بهنود وباكستانيين للهتاف باسمه في الدوحة

بالفيديو..تميم يستعين بهنود وباكستانيين للهتاف باسمه في الدوحة

بالفيديو..تميم يستعين بهنود وباكستانيين للهتاف باسمه في الدوحة
طلال الضوي(صدى):

في فضيحة جديدة لأمير قطر تميم بن حمد، استعان بهنود وباكستانيين، من أجل الهتاف باسمه، في تجمعات وهمية موالية له، وللتوقيع على لوحاته المنتشرة فى شوارع الدوحة.

وتظهر هذه الخطوة مدى خوف السلطات القطرية من الغضب المكتوم داخل الشعب القطرى والمعارضة التى سوف يفجر انتفاضة شعبية عارمة فى أى لحظة.

وقالت المعارضة القطرية إنه فى غياب واضح للمواطنين القطريين عند لوحات تميم المجد فى شوارع الدوحة، استعانت الحكومة بالباكستانيين والهنود للتوقيع على وجه تميم ” .


الوسوم:, ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههه تميم المجد استعان بهنود وباكستانيين من أجل الهتاف باسمه في تجمعات وهمية موالية له وللتوقيع على لوحاته المنتشرة فى شوارع الدوحة !!! ولماذا لم يستعين بالقطريين أصلا كان من الافضل له ان يستعين بالقطريين للهتاف باسمه في تجمعات مكيفة وموالية له وللتوقيع على لوحاته المنتشرة فى مجمعات الدوحة

[ عدد التعليقات: 9329 ] نشر منذ 2 ساعتين

اي مجد ياولد موزه وانت تهدم 🤔

[ عدد التعليقات: 4743 ] نشر منذ 1 ساعة

نريد فرض عقوبات إضافية وأشد شراب حليب الحمير الى الان ما تأدب صح

[ عدد التعليقات: 5329 ] نشر منذ 1 ساعة

🤔🤔والله ما أدري شنو يقول?

شر البلية ما يضحگكك🤣🤣

[ عدد التعليقات: 29673 ] نشر منذ 37 دقيقة

ههههههههههه مرهبا مرهبا قتّر ,,,

,, خيبكم الله واتعسكم اكثر ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *