بالفيديو..تميم يستعين بهنود وباكستانيين للهتاف باسمه في الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..تميم يستعين بهنود وباكستانيين للهتاف باسمه في الدوحة
في فضيحة جديدة لأمير قطر تميم بن حمد، استعان بهنود وباكستانيين، من أجل الهتاف باسمه، في تجمعات وهمية موالية له، وللتوقيع على لوحاته المنتشرة فى شوارع الدوحة.
وتظهر هذه الخطوة مدى خوف السلطات القطرية من الغضب المكتوم داخل الشعب القطرى والمعارضة التى سوف يفجر انتفاضة شعبية عارمة فى أى لحظة.
وقالت المعارضة القطرية إنه فى غياب واضح للمواطنين القطريين عند لوحات تميم المجد فى شوارع الدوحة، استعانت الحكومة بالباكستانيين والهنود للتوقيع على وجه تميم ” .
#قطر_مباشر | غياب واضح للمواطنين القطريين عن لوحات تميم المجد، والحكومة تستعين بالباكستانيين والهنود للتوقيع على وجه تميم pic.twitter.com/c4Q1qgWvYk
— قطر مباشر (@qatar_now2) July 15, 2017
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه تميم المجد استعان بهنود وباكستانيين من أجل الهتاف باسمه في تجمعات وهمية موالية له وللتوقيع على لوحاته المنتشرة فى شوارع الدوحة !!! ولماذا لم يستعين بالقطريين أصلا كان من الافضل له ان يستعين بالقطريين للهتاف باسمه في تجمعات مكيفة وموالية له وللتوقيع على لوحاته المنتشرة فى مجمعات الدوحة
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9329 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي مجد ياولد موزه وانت تهدم 🤔
الواقع[ عدد التعليقات: 4743 ] نشر منذ 1 ساعة
نريد فرض عقوبات إضافية وأشد شراب حليب الحمير الى الان ما تأدب صح
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5329 ] نشر منذ 1 ساعة
🤔🤔والله ما أدري شنو يقول?
شر البلية ما يضحگكك🤣🤣
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29673 ] نشر منذ 37 دقيقة
ههههههههههه مرهبا مرهبا قتّر ,,,
,, خيبكم الله واتعسكم اكثر ,,