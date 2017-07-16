بالفيديو..تميم يستعين بهنود وباكستانيين للهتاف باسمه في الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

في فضيحة جديدة لأمير قطر تميم بن حمد، استعان بهنود وباكستانيين، من أجل الهتاف باسمه، في تجمعات وهمية موالية له، وللتوقيع على لوحاته المنتشرة فى شوارع الدوحة.

وتظهر هذه الخطوة مدى خوف السلطات القطرية من الغضب المكتوم داخل الشعب القطرى والمعارضة التى سوف يفجر انتفاضة شعبية عارمة فى أى لحظة.

وقالت المعارضة القطرية إنه فى غياب واضح للمواطنين القطريين عند لوحات تميم المجد فى شوارع الدوحة، استعانت الحكومة بالباكستانيين والهنود للتوقيع على وجه تميم ” .