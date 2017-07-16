 هلال الرياض يباشر موقع حريق في ٨ دقائق ويعيد النبض لطفلين بعد مشيئة الله - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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هلال الرياض يباشر موقع حريق في ٨ دقائق ويعيد النبض لطفلين بعد مشيئة الله

هلال الرياض يباشر موقع حريق في ٨ دقائق ويعيد النبض لطفلين بعد مشيئة الله
سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 11:06 صباحاً، يفيد بنشوب حريق في منزل بحي الدخل المحدود على طريق بلال بن رباح مع عبدالرحمن الداخل غرب ، حيث تم توجيه 6 فرق اسعافية وفرقتين استجابة متقدمة والقائد الميداني وبعد وصول اول فرقة اسعافية (خلال ٨ دقائق) اتضح وجود ٨ حالات.

حاله وفاه ( طفل )
٦ حالات توقف قلب وتنفس ( ٤ اطفال) و ( ٢ بالغين )
حاله طفيفه

تم تقديم الخدمة الاسعافية الطارئة وعمل انعاش قلبي رئوي للحالات ونقلهم للمنشئات المناسبه وبفضل من الله سبحانه عاد النبض لطفلين واستمر الانعاش لباقي الحالات .


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