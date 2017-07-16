هلال الرياض يباشر موقع حريق في ٨ دقائق ويعيد النبض لطفلين بعد مشيئة الله - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 11:06 صباحاً، يفيد بنشوب حريق في منزل بحي الدخل المحدود على طريق بلال بن رباح مع عبدالرحمن الداخل غرب ، حيث تم توجيه 6 فرق اسعافية وفرقتين استجابة متقدمة والقائد الميداني وبعد وصول اول فرقة اسعافية (خلال ٨ دقائق) اتضح وجود ٨ حالات.

حاله وفاه ( طفل )

٦ حالات توقف قلب وتنفس ( ٤ اطفال) و ( ٢ بالغين )

حاله طفيفه

تم تقديم الخدمة الاسعافية الطارئة وعمل انعاش قلبي رئوي للحالات ونقلهم للمنشئات المناسبه وبفضل من الله سبحانه عاد النبض لطفلين واستمر الانعاش لباقي الحالات .