بالصور.. الجيش المصري يقضى على 3 تكفيريين بوسط سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، للقوات المسلحة المصرية، إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع القوات الجوية من القضاء على عدد (3) فرد تكفيرى شديدى الخطورة والقبض على آخر ، فضلاً عن تدمير عربة دفع رباعى وعدد (5) مخازن تحتوى على كميات من المواد المتفجرة والذخائر خاصة العناصر التكفيرية .

وفى سياق آخر، تمكنت عناصر تأمين نفق الشهيد أحمد حمدى بمدينة السويس، من ضبط عربة نقل محملة بحوالى طن من نبات البانجو المخدر، هذا وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.