بنوك قطرية تلجأ لبيع قروضها في الإمارات خوفًا من العقوبات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر مصرفية أن مصارف إماراتية كبرى تقوم بشراء القروض التي منحتها بنوك قطرية، لاسيما بنكي بروة والدوحة، للشركات الإماراتية.

وأكدت المصادر أن البنوك الإماراتية تقوم بشراء هذه القروض بخصم، علما أن حجم هذه التمويلات يقدر بمليارات الدولارات.

وأضافت المصادر أن البنوك القطرية تقوم ببيع هذه القروض تخوفا من فرض عقوبات إضافية على قطر.

وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت الشهر الماضي أن بعض البنوك الإماراتية والسعودية والبحرينية بدأت بتخفيض انكشافها على البنوك القطرية، حيث تقوم بسحب ودائعها هناك، كما أوقفت التعامل بالريال القطري أو شراء السندات.