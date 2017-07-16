والد فتاة يهتك عرض شاب على علاقة بابنته - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

استدرج والد فتاه ، شابًا اكتشف وجود علاقة بينه وبينها ، فقام بهتك عرضه بمساعدة ابنه وزملاءه بعد أن أوسعوه ضربًا، وسرقوا أمواله، والتقطوا مقطع فيديو له بملابس نسائية ومجردًا.

بدأت الواقعة عندما اكتشف المتهم الأول يعمل سمكرى سيارات وجود علاقة بين ابنته وأحد الشباب (عامل) مقيم بمنطقة الأميرية، عندما وجدها تتحدث بالتليفون ليلاً معه، فضربها لمعرفة الشاب الذى تربطها علاقة به، فكشفت الابنة عن المجنى عليه، وبعد ساعة اجتمع الأب والابن الأكبر و5 من أصدقائه، وابن أحدهم، وتوجه المتهمون الأول والثانى لمسكنه واقتاداه عنوة لمسكن أولهما، وتعدوا عليه جميعًا بالضرب.

وأثبت تقرير الطب الشرعى المبدئى بشأن الحالة الصحية للمجنى عليه “محمد. د” أنه يعانى من كسر بالمشطية الخامسة اليسرى، وكدمات شديدة بعظمتى الكتفين، وكدمة بفروة الرأس، وكدمة أسفل العين اليمنى، وكدمة بالشفة السفلى، وجرح بالكفين الأيمن والأيسر، واليدين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة صحة الواقعة وأن المتهمين السبعة هم “ثروت.ع” سمكرى سيارات، و”عطية. ع” سمكرى سيارات، و”أيمن. م” سائق، و”إبراهيم. ص” عاطل، و”محمد. أ” عاطل، و”عبد الرحمن. أ” طالب حدث، و”عاطف. أ” سائق.

ووجهت لهم النيابة تهم ارتكاب جرائم الاعتداء والضرب وهتك العرض لشاب، وحازوا بقصد العرض والتوزيع مقطعًا منافيا للآداب والذى ظهرت بها عورته، وأساءوا استعمال أجهزة الاتصال فى ارتكاب الواقعة.