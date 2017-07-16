⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. ميركل تشيد باختراع طبي سعودي ودعوات لتطبيقه بأوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تعرفت المستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل ” ؛ على الاختراع الطبي السعودي ” إبرة فدا ” ، الذي أطلقته جامعة الملك عبدالعزيز، ضمن فعاليات مؤتمر الصحة العالمي، فبراير الماضي.

وأشادت ” ميركل “؛ بجهود فريق الاختراع السعودي الذي تلقى خطاباً من مستشفيات ” هيليوس برلين بوخ ” بألمانيا، بغرض تطبيق الاختراع في ” هيليوس برلين بوخ ” وتدريب الأطباء من خلال العمليات الحية، وعُقد مؤتمر أوروبي يستعرض الاختراع بحضور طبي وعلمي كبيرين.

وحظي الاختراع السعودي ” إبرة فدا ” الذي يحمل براءة اختراع رقمها 4109 من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، باهتمام خلال حفل كبير شارك فيه أكثر من (4400) جهة طبية وتعليمية ضمن فعاليات مؤتمر الصحة العالمي الذي استضافته دبي فبراير الماضي.

وتلقت جامعة الملك عبدالعزيز، عقب عرض هذا الاختراع في هذا المحفل العالمي، دعوة ألمانية لحضور فريق الاختراع، وذلك بهدف تطبيق الاختراع السعودي في مستشفيات ألمانيا وأوروبا وتدريب الأطباء على العمليات مباشرة، وهو ما أشاد به حينها مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي؛ حيث سخرت الجامعة جهودها لدعم هذا الاختراع السعودي المهم، وبحث سبُل تطوير وفتح آفاق وخيارات تعليمية جديدة في ألمانيا لخريجي كلية الطب وخريجي الزمالة، وتحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم.