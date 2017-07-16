زيادة الطاقة المتجددة بنسبة 30% عام 2024 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال المهندس فؤاد العبدالقادر رئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء أن الشركة تعمل على زيادة الطاقة المتجددة 30% في عام 2024، والتي تشمل الطاقة ” الشمسية – الرياح ” .

وأوضح العبدالقادر أن الشركة تدرس الشركة إدخال العدادات الذكية عوضاً من العدادات الحالية كما تضع الخطط لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة بالمملكة .

وأشار إلى أن التكلفة المرتفعة لإنتاج الطاقة المتجددة لم تعد موجودة في الوقت الراهن،كما تشهد تكلفة الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية – الرياح)انحداراً بشكل كبير .