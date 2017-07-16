بالصور.. كوارث أطفال جلسوا بمفردهم بالمنزل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مجموعة من الصور ، ترصد أفعال قام بها أطفال عندما جلسوا بمفردهم بالمنزل .

يٌشار إلى أنه هناك من يعتقد أنه بمجرد الحرص على التأكد من احتياطات الأمان فى المنزل، فإن الاطفال ستكون بمأمن عن الكوارث والمشاكل التى من الممكن أن يسببها أطفالها.

ولكن الصور وتجارب الأفراد أثبتت عكس ذلك حيث قامت بعض الأمهات على موقع تبادل الصور انستجرام بتبادل صور لأفعال قام بها أطفالهن عندما جلسوا بمفردهم فى المنزل، حتى أن بعض الأمهات ذكرت فى تعليق أنها لم تترك ابنها بمفرده إلا لمدة 20 دقيقة ثم عادت إلى المنزل لتجده قص شعر أخيه وأصبح منظره سئ للغاية.