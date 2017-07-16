4 اشتراطات لضمان رفاهية حجاج الداخل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وضعت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الشروط لضمان رفاهية حجاج الداخل، تشمل توفير أنواع فخمة من الأطعمة والحلويات وكذلك الأثاث، وتوافر خدمة الـ ” واي فاي ” .

وشدد الوزارة على ضرورة تجهيز خيام الحجاج بمادة ” الجبس بورد ” ، وبأنواع فخمة من الأثاث وتغطية الأراضي بالموكيت، كما حددت ثلاثة أنواع من الأرفف مخصصة لأغراض الحجاج، إضافةً إلى اشتراطها وجود عدد كافٍ من دورات المياه وتخصيص بعضها لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمنت شروط الوزارة في فئات الخمس نجوم، نوعية الأطعمة المقدمة في الوجبات الثلاثة، وكذلك الحلويات التي تبدأ بـ ” البسبوسة ” وتنتهي بـ ” الجاتو ” وأنواع معينة من الكيك والبسكويت، وتوفير أنواع القهوة العربية والأمريكية والشاي بأنواعه، إضافةً إلى المشروبات الغازية والعصائر والمياه الباردة، وتجهيز الخيم بخدمة ” الواي فاي ” ، وتوفير مرشد ديني لكل حملة، بالإضافة إلى تحديد نوعية المسكن والمأكل في جميع المشاعر المقدسة.