التخصصات الصحية تختبر 3262 متقدماً لشهادة الاختصاص السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قامت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم الأحد ، وللمرة الأولى، بأختبارات الجزء الأول لعدد من التخصصات لشهادة الاختصاص السعودية رقمياً عبر استخدام الأجهزة الذكية، بالتزامن في مدن الرياض، والخبر، وأبها، ودبي، ومسقط.

وقال المدير العام للإعلام والاتصال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان، أن عدد المتقدمين لاختبارات الجزء الأول بلغ 3262 متقدماً في 28 تخصصاً.

وأشار الزهيان إلى أن تجربة الأجهزة الذكية حققت نجاحاً كبيراً، ولم يسجل عليها أي مشكلات تقنية، نظراً إلى سهولة التعامل مع التطبيقات وعدم الحاجة إلى الانترنت، فضلاً عن قدرة المتقدم على التحكم بالوقت وسرعة إنهائه للاختبار، لافتاً إلى أن الطريقة التقليدية كانت تستهلك وقتاً وجهداً أكبر.