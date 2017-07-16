شركات ترفض توظيف هذا الشاب .. والسبب وجهه ! - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

عانى الشاب مارك كروب الذي لديه وشم عبارة ” DEVAST8 ” على ذقنه وفمه وخديه، من عدم الحصول على وظيفة بسبب هذا الوشم الذي يغطي نصف وجهه .

يشار إلى أن مارك قد حصل على هذا الوشم عندما كان في السجن في كرايستشيرش، نيوزيلندا. وكان قد حُكم عليه بالسجن قبل عامين، أي عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما بسبب عمليات سطو مسلح، وتم الإفراج عنه أخيرا.

والملفت هو أن مارك لا يعتقد أن سجله الجنائي هو ما يجعل الشركات ترفض توظيفه، بل إن وشمه هو المسؤول عن ذلك.