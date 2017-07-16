 وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق " الباحة بلجرشي " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 16

    يوليو

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  3. وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق ” الباحة بلجرشي “

وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق ” الباحة بلجرشي “




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