بالفيديو.. أسيل عمران في الجيم مع صديقها السوري - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 46 دقيقة 331 2 منوعات بالفيديو.. أسيل عمران في الجيم مع صديقها السوري أماني الغامدي(صدى): تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للفنانة أسيل عمران مع صديقها السوري في صالة جيم. وأظهر المقطع الفنانة أثناء ممارستها للرياضة داخل صالة جيم بصحبة صديقها السوري. الوسوم:أسيل عمران, سوري, صالة جيم
المعنااا[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 25 دقيقة
صديقها ههههههه
ياعيني على الإنفتاح الي فوق والي تحت 🙂
يفترض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 دقيقة
تكررت كلمة صديقها السوري 3 مرات وفي سطرين الخبر وكأن الموضوع عادي ؟صديقها السوري ؟! .
لااعلم هل الخبر صحيح ام يراد بهذا (التطبيع).
نحن مسلمون وهذي مجاهره بالمعصيه فوالله لو الخبر صحيح ونا ولي امر لأسحب منهم ومن عيناتهم الجنسية لأنهم يسيئون لأرض الطهر والعفاف ارض الحرمين ويسيئون لنا حكومة وشعب .