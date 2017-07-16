بالفيديو.. أسيل عمران في الجيم مع صديقها السوري - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للفنانة أسيل عمران مع صديقها السوري في صالة جيم.

وأظهر المقطع الفنانة أثناء ممارستها للرياضة داخل صالة جيم بصحبة صديقها السوري.