إسرائيل تُحدد موعد فتح " الأقصى " - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

لليوم الثالث على التوالى تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلى إغلاق المسجد الأقصى المبارك وتمنع دخول المسلمين إليه، كما تمنع رفع الآذان فيه.

وصلى المقدسيون الفجر عند أقرب نقطة إلى الأقصى تمكنوا من الوصول إليها، فمنهم من تمكن من الوصول إلى بوابات البلدة القديمة ومنهم عند الأحياء القريبة، خاصة حى وادى الجوز القريب من المسجد، فيما تمكن أهالى البلدة القديمة من أداء الصلاة على بوابات الأقصى المغلقة.

ونسبت تصريحات إلى رئيس وزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى ساعة متأخرة من مساء أمس قال فيه إنه قرر إعادة فتح المسجد الاقصى ظهر اليوم الأحد أمام المصلين والمستوطنين والسياح الأجانب.. وأنه قرر وضع بوابات إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة خارج المسجد الأقصى تتمكن من متابعة ما يحدث بداخل الحرم القدسى.

فيما قال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام فى دائرة الأوقاف الأردنية ” أن مخابرات الاحتلال تجرى اتصالات مع مجموعة من حراس المسجد الأقصى المبارك وتطالبهم بعدم الحضور إلى الأقصى يوم الأحد “.

وفرضت سلطات الاحتلال إغلاقا شاملاً على المسجد الأقصى منذ صباح أمس الأول الجمعة عقب عملية اشتباك مسلح استشهد خلالها ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة أم الفحم وقتل شرطيان إسرائيليان.