11 توصية لتأمين المنشآت الحيوية في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حددت دراسة حديثة المخاطر الداخلية المهددة للمنشآت الحيوية، وقدّمت الدراسة 11 توصية لحماية المنشآت الحيوية داخل المملكة من الاستهداف عبر اختراقها داخليًّا أو بفعل من العاملين فيها، أو بتعاون مع جهات خارجية لإتمامها.

وحددت الدراسة الصادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت عنوان: ” آليات حماية المنشآت الحيوية لمواجهة المخاطر الداخلية “، خمسة مخاطر تهدد المنشآت، هي: الأعمال الإرهابية، والتجسس، واختراق الأنظمة الإلكترونية، وتعاطف بعض العاملين مع الأفكار المنحرفة، وفقًا لما أوردته صحيفة الوطن، الأحد (16 يوليو 2017).

ومن أبرز توصيات الدراسة: العمل على تطوير أنظمة المراقبة الإلكترونية لمعرفة عمل كل موظف، والإجراءات التي تمت على حسابه الإلكتروني بالمنشأة وعلاقتها بواجباته الوظيفية.

كما تضمّنت التوصيات تقسيم المنشآت الحيوية، التي تشمل: الأمنية والنفطية والصناعية الكبرى والحكومية، إلى قطاعات، وإجراء مسح أمني وفحوص نفسية بشكل دوري على موظفيها، والتأكد من خلو سجلاتهم مما يؤثر على عملهم.