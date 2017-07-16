السلطات الأمريكية تسحب 3 آلاف طن من النقانق لأسباب صحية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أفادت السلطات الأمريكية، بأن شركة ” ماراثون إنتربريسس ” لمنتجات اللحوم تستدعي 3264 طناً من الـنقانق (هوت دوغ) بسبب مخاوف من احتمال احتوائها على قطع صغيرة من العظام.

وقالت إدارة السلامة وتفتيش الأغذية بوزارة الزراعة الأمريكية في بيان صدر عنها إن المنتجات التي سيتم استدعاؤها من ” الهوت دوغ والسجق من لحوم البقر والخنزير ” وتم تعبئتها بين منتصف مارس (آذار) ومطلع يوليو (تموز) الجاري .

واشتكى مستهلكون من العثور على قطع صغيرة من العظام في النقانق، مع وقوع ” إصابة طفيفة واحدة في الفم ” .

ودعا البيان الأشخاص الذين اشتروا منتجات الشركة خلال الفترة الزمنية المعنية إلى عدم تناولها.