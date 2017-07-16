⁠⁠⁠⁠⁠ماكرون: لن أتهاون مع المعارضة العلنية من الجيش - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

ذكرت مصادر صحفية ، اليوم الأحد، عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قوله إنه ليس أمام رئيس الأركان سوى الموافقة على ما أقول ، وذلك بعد أن انتقد رئيس الأركان خفض الإنفاق الدفاعي في ميزانية هذا العام.

وقال ماكرون، الذي يشغل أيضاً منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بوصفه رئيساً للبلاد، إذا وقع خلاف بين رئيس أركان الجيش والرئيس، يذهب رئيس الأركان .

وكان ماكرون ذكر الخميس الماضي أنه لن يتهاون مع المعارضة العلنية من قبل الجيش بعد أن تردد أن الجنرال بيير دو فيلييه أبلغ لجنة برلمانية بأنه لن يسمح للحكومة بأن “ تعبث معه ” فيما يتعلق بخفض الإنفاق مستخدماً لفظاً نابياً.

وقال ماكرون للصحيفة إن “ دو فيلييه لا يزال يتمتع بثقته الكاملة شريطة أن يعرف رئيس الأركان تسلسل القيادة وكيف تعمل ” وفقاً لصحيفة “ لو جورنال دو ديمونش ” الفرنسية .