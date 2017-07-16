" سامسونج " تطرح تطبيق جديد يتيح بث الألعاب على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

طرحت شركة سامسونج تطبيقاً جديداً لهواتفها الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد يستهدف المستخدمين الراغبين ببث ألعابهم عبر العديد من المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتيح التطبيق الجديد، الذي أطلقت عليه الشركة اسم “جيم لايف Game Live”، للمستخدمين بث ألعابهم إلى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وخدمة بث الألعاب الشهيرة “ تويتش Twitch ” ، بالإضافة إلى موقع مشاركة الفيديو يوتيوب.

وإلى جانب إمكانية بث الألعاب، يتيح التطبيق الذي قال موقع “ سام موبايل SamMobile ” المتخصص في أخبار شركة سامسونغ إنه جربه، للمستخدمين حفظ البث على الهاتف لمشاهدته لاحقاً، وأشار الموقع إلى أنه جرب التطبيق على هاتف غالاكسي إس8، ولا يعلم ما إذا التطبيق يعمل على هواتف غالاكسي الأخرى أو الهواتف الذكية من غير سلسلة غالاكسي.

ويوفر التطبيق للمستخدم إمكانية تحديد دقة البث، بالإضافة إلى القدرة على كتم أو تشغيل الميكروفون، وفتح المجال للدردشة مع الأصدقاء أثناء اللعب، كما يمكن اختيار أن يكون الصوت أثناء البث من الميكروفون أو اللعبة، أو كليهما.

ويمكن مشاركة رابط البث مع الأصدقاء عبر تويتر أو خدمة الرسائل القصيرة SMS، وهذا وجعل التطبيق الحد الأقصى للبث 4 جيجابايتات أو 200 دقيقة.