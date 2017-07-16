المخلافي : الشرعية في اليمن لا تهدف إلى إقصاء أي ‏طرف - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك ‏المخلافي، إن ‏الحكومة اليمنية لا تهدف إلى إقصاء أي ‏طرف وإنما ‏ترفض استخدام السلاح في وجه الدولة.‏

وأبان المخلافي خلال لقائه نظيره الجزائري عبد القادر مساهل الليلة الماضية في العاصمة الجزائر التي يزورها حاليا ، أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح انقلبا على اتفاقيات من ضمنها المبادرة ‏الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي ‏ضمنت انتقالا آمنا للسلطة في ‏اليمن.‏

و ناقش الجانبان خلال جلسة مباحثات عُقدت بمقر وزارة الشؤون ‏الخارجية الجزائرية قضايا التعاون الثنائي في إطار اللجنة ‏الوزارية اليمنية – الجزائرية المشتركة والمنح الدراسية التي ‏يقدمها الجانب الجزائري لليمن في الجانب الأكاديمي .‏

من جانبه أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري وقوف بلاده ‏الى ‏جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ودعمها لجهود ‏الأمم ‏المتحدة ومبعوث الأمين العام لليمن لتحقيق السلام ‏وفقا ‏للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها .. معربا عن أمله في أن ‏يحل ‏السلام المستدام قريبا في اليمن.‏