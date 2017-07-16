المخلافي : الشرعية في اليمن لا تهدف إلى إقصاء أي ‏طرف - صحيفة صدى الالكترونية

المخلافي : الشرعية في اليمن لا تهدف إلى إقصاء أي طرف
قال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، إن الحكومة اليمنية لا تهدف إلى إقصاء أي طرف وإنما ترفض استخدام السلاح في وجه الدولة.
وأبان المخلافي خلال لقائه نظيره الجزائري عبد القادر مساهل الليلة الماضية في العاصمة الجزائر التي يزورها حاليا ، أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح انقلبا على اتفاقيات من ضمنها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي ضمنت انتقالا آمنا للسلطة في اليمن.
و ناقش الجانبان خلال جلسة مباحثات عُقدت بمقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قضايا التعاون الثنائي في إطار اللجنة الوزارية اليمنية – الجزائرية المشتركة والمنح الدراسية التي يقدمها الجانب الجزائري لليمن في الجانب الأكاديمي .
من جانبه أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري وقوف بلاده الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ودعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام لليمن لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها .. معربا عن أمله في أن يحل السلام المستدام قريبا في اليمن.
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