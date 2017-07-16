 مقتل وإصابة 10 من مليشيات الحوثي في قصف لطائرات التحالف غرب تعز - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 16

    يوليو

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مقتل وإصابة 10 من مليشيات الحوثي في قصف لطائرات التحالف غرب تعز

مقتل وإصابة 10 من مليشيات الحوثي في قصف لطائرات التحالف غرب تعز
فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي، 4 غارات استهدفت مواقع لمليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبدالله صالح في مديريات موزع ومقبنة والمخا غرب محافظة تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري إن الغارات أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وإصابة 7 آخرين.

وشنت قوات التحالف غارتين على آليات للحوثيين في منطقة الرويس شمال مديرية المخا، وأدت إلى مقتل مسلحين اثنين وإصابة 4 آخرين وتدمير عربة عسكرية كانت تقلهم.

وكانت مقاتلات التحالف شنّت في وقت سابق من نهار السبت 3 غارات على مواقع بمنطقة البرح غربي مديرية مقبنة.


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