مقتل وإصابة 10 من مليشيات الحوثي في قصف لطائرات التحالف غرب تعز - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي، 4 غارات استهدفت مواقع لمليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبدالله صالح في مديريات موزع ومقبنة والمخا غرب محافظة تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري إن الغارات أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وإصابة 7 آخرين.

وشنت قوات التحالف غارتين على آليات للحوثيين في منطقة الرويس شمال مديرية المخا، وأدت إلى مقتل مسلحين اثنين وإصابة 4 آخرين وتدمير عربة عسكرية كانت تقلهم.

وكانت مقاتلات التحالف شنّت في وقت سابق من نهار السبت 3 غارات على مواقع بمنطقة البرح غربي مديرية مقبنة.