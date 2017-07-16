بالصور.. 30 رضيعا بالحفاضات يشاركون فى سباق سنوى بنيويورك - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أقيم السباق السنوى الثامن للرضع فى مطلع الأسبوع الحالي خلال الاحتفالات بمناسبة بطولة منافسات الثلاثى فى نيويورك لعام 2017، وذلك بمشاركة 30 رضيعاً ، ويوصف بأنه ” أبطأ دقيقتين في الرياضة ” .

ويحبو الرضع المشاركون فى السباق مسافة ثلاثة أمتار وسط تهليل وتشجيع الآباء والأمهات وتوجيهاتهم.

وتتراوح أعمار الرضع المشاركين بين ستة و24 شهرا ولكن المنافسة تحتدم أكثر بين البالغين، وقال سكوت هتماتشر منظم المسابقة ، اعتقد أن الأطفال لا يبالون ولكن المنافسة تكون أشد بين أولياء الأمور والمتفرجين الذين يتابعون السباق.

وفازت بالسباق الرضيعة بروك بندر وعمرها 11 شهرا وهى من دالاس فى تكساس وشرحت والدتها كريستى الاستراتيجية التى اتبعوها لتحقيق الفوز بعد السباق، وقالت موضحة سبب وقوف الأب عند خط النهاية لتشجيع ابنته ” تحب والدها أكثر قليلا. هى طفلته المدللة ” .