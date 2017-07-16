مواطن ينتحل صفة رجل أمن لسرقة الوافدين في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على سعوديين وبنلغلاديشي، انتحل أحدهم صفة رجل أمن، وقام بتهديد العمالة الوافدة وسرقة مقتنياتهم الشخصية وأموالهم من مقر سكنهم، بمساعدة شريكيه.

واعترف المتهمون بإرتكاب ثلاثة حوادث سرقة و تقاسم المسروقات فيما بينهم.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً للجهود المبذولة من كافة الاجهزة الأمنيه المرتبطه بشرطة المنطقة بغرض تحقيق الأمن والسكينة العامة فقد تمكنت الفرق التابعة لإدارة دوريات أمن المحافظات المشاركة في الحملة الأمنية بعد اتخاذ جملة من الاجراءات من ضبط مواطنيين وبنغلاديشي توفرت معلومات عن قيام أحدهم بالدخول على مقار سكن العمالة الوافدة منتحلاً صفة رجل أمن وتهديهم وسرقة مقتنياتهم الشخصية واموالهم بمساعدة من شريكيه الاخرين من خلال توزيع الادوار بينهم, وبسماع اقوالهم اقروا بإرتكاب ثلاثة حوادث سرقة و تقاسم المسروقات فيما بينهم.

وتم التحفظ على المتهمين رهن استكمال اجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض.