تنبيهات صباحية للإنذار المبكر في 4 مناطق بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر، اليوم الأحد، أربعة تنبيهات عن حالة رياح نشطة وأتربة مثارة تتعرض لها مناطق: مكة المكرمة (القنفذة)، وجازان، ونجران، بدأت من الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى السابعة مساءً، واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

كما نبّه النظام منطقة عسير من حالة سحب رعدية بدأت الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم، واصفاً الحالة بتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار.