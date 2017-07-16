بالصور.. مصريون يتهمون " الجن " بإشعاله النيران في منازلهم - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مصريون يتهمون ” الجن ” بإشعاله النيران في منازلهم
استنجد سكان منزل مكون من 3 طوابق بقرية سامول التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر، بالمشايخ والمعالجين بالقرآن ، بعد احتراق شققهم ومتعلقاتهم وتفحمها واشتعال النيران بأغراضهم بشكل مفاجئ دون معرفة سببا لذلك، وانبعاث الدخان الكثيف منها، وهو ما دفعهم لترك المنزل واللجوء لأقاربهم خوفا على حياتهم من أن يصابوا بأذى.
يقول أحمد عبد الحميد صاحب المنزل إن الواقعة بدأت فى أول أيام شهر رمضان الماضى بأن فوجئ بانبعاث دخان بالطابق الثانى وفوجئنا باشتعال النيران فى منتصف المرتبة وامتدت النيران لباقى الغرفة وأتت على محتوياتها.
وأضاف أن الأمر تكرر مرة أخرى بعد يومين فى غرفة الأنتريه وتم إخماد النيران وتبين أن الحريق فى جزء بسيط من الكرسى، لافتا إلى أن قوات الحماية المدنية انتقلت لمكان الحريق وقيد فى المحضر أن سبب الحريق ماس كهربائى، وأنهم فوجئوا قبل أذان المغرب بـ10 دقائق باشتعال النيران فى الشقة بشكل مخيف واختفت النيران أثناء رفع الأذان، ولجأوا إلى المشايخ والمعالجين بالقرآن لتفسير ما يحدث لكن دون فائدة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29663 ] نشر منذ 1 ساعة
ياستار سترك ,,
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9318 ] نشر منذ 1 ساعة
بصراحه بعد حي عرقه اللي بالرياض وحكايا الجن اللي استوطنوا مستشفى حكومي بالكامل
صرت اصدق كل شي عن الجن ونكباتهم
لذلك لااحد يقول هالمصريين يتهيألهم لااااااا بل حقيقه الجن يسوون اكبر واكثر من هيك
جيرانا بيتهم مسكون من جن مسلمين وكل مره تختفي لهم اغراض واحيانا تظهر اغراض مختفيه زمان
واحيانا يسمعون صوت طفل يبكي وهم اصلا ماعندهم اطفال كلهم كبار
ولكن كلها حركات من الجن
الله يكفينا شرهم بس 🤤🤤😣
تااااامه[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 21 دقيقة
😳اعوذ بالله