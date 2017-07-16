بالصور.. مصريون يتهمون " الجن " بإشعاله النيران في منازلهم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

استنجد سكان منزل مكون من 3 طوابق بقرية سامول التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر، بالمشايخ والمعالجين بالقرآن ، بعد احتراق شققهم ومتعلقاتهم وتفحمها واشتعال النيران بأغراضهم بشكل مفاجئ دون معرفة سببا لذلك، وانبعاث الدخان الكثيف منها، وهو ما دفعهم لترك المنزل واللجوء لأقاربهم خوفا على حياتهم من أن يصابوا بأذى.

يقول أحمد عبد الحميد صاحب المنزل إن الواقعة بدأت فى أول أيام شهر رمضان الماضى بأن فوجئ بانبعاث دخان بالطابق الثانى وفوجئنا باشتعال النيران فى منتصف المرتبة وامتدت النيران لباقى الغرفة وأتت على محتوياتها.

وأضاف أن الأمر تكرر مرة أخرى بعد يومين فى غرفة الأنتريه وتم إخماد النيران وتبين أن الحريق فى جزء بسيط من الكرسى، لافتا إلى أن قوات الحماية المدنية انتقلت لمكان الحريق وقيد فى المحضر أن سبب الحريق ماس كهربائى، وأنهم فوجئوا قبل أذان المغرب بـ10 دقائق باشتعال النيران فى الشقة بشكل مخيف واختفت النيران أثناء رفع الأذان، ولجأوا إلى المشايخ والمعالجين بالقرآن لتفسير ما يحدث لكن دون فائدة.