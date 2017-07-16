رسائل الترحيب بالحاصلين على الجنسية الأمريكية لا تزال بتوقيع أوباما - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

بعث البيت الأبيض برسالة تهنئة لمواطن بريطاني منحت له الجنسية الأمريكية حديثا، مذيلة بتوقيع الرئيس السابق باراك أوباما بدلا من توقيع الرئيس دونالد ترامب.

وحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن مواطنة أمريكية تدعى عائشة سلطان نشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها إن زوجها يؤدي اليوم اليمين الدستورية بمناسبة منحه الجنسية الأمريكية، ولكن المظروف الخاص بالأمريكيين الجدد المرسل لزوجها تضمن رسالة ترحيب موقعة من قبل الرئيس أوباما.

وبررت الإندبندنت ذلك التوقيع بتأخر الإدارة الجديدة عن تحديث الرسائل الترحيبية التي تحمل توقيع الرئيس السابق باراك أوباما بالرغم من مرور ستة أشهر على تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، موضحة أنها لم تتلق أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن ذلك.