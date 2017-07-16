أخطر معلومات حول زواج الأقارب.. المملكة تحتل المرتبة الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت دراسة شرق أوسطية حديثة، أن الأقارب ينجبون 14 طفلا مصابا من كل 2000 زواج، مقابل 6 أطفال من كل 8000 زواج من غير الأقارب.

وأظهرت الدراسة أن 72 %من الأطفال المصابين باستسقاء الدماغ في المملكة ومصر، يعودون إلى أزواج أقارب، إلا أن زواج الأقارب شهد ارتفاعا في معدلاته خلال السنوات الماضية، إذ تحظى الأردن بالنصيب الأكبر في هذا الزواج بمعدل يصل إلى 32 %من نسبة الزواجات، ولم تبعد المملكة عن ذلك كثيرا إذ جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 31 %.

واحتلت العراق المركز الثالث بنسبة 29% تليها الإمارات رابعا بـ26 ،% ثم البحرين خامسا بـ21% أما المرتبة السادسة والأخيرة فقد احتلتها مصر بنسبة 11%.