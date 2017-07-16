محكمة كويتية تقضي بسجن الشيخ عبد الله السالم 3 أعوام - صحيفة صدى الالكترونية

محكمة كويتية تقضي بسجن الشيخ عبد الله السالم 3 أعوام
أقرت محكمة كويتية اليوم الأحد بشكل نهائي بسجن الشيخ عبد الله السالم ، ثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ.
وأوضحت المصادرالصحفية أن محكمة التمييز قضت بشكل نهائي بسجن الشيخ عبدالله السالم، المتهم بالإساءة إلى الذات الأميرية، وعدد من الشخصيات العامة، بالحبس 3 أعوام، مع الشغل والنفاذ.
كما اتهمت النيابة الكويتية الشيخ عبد الله السالم، بتهمة أخرى وهى الإساءة لرئيس مجلس الوزراء السابق، وإلى وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي الحالي، الشيخ محمد العبد الله.
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