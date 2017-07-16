أمريكا تبدأ ملاحقات لمصادرة أصول مسؤولين نفطيين فاسدين من نيجيريا - صحيفة صدى الالكترونية

أمريكا تبدأ ملاحقات لمصادرة أصول مسؤولين نفطيين فاسدين من نيجيريا
أكدت وزارة العدل الأميركية بدء التحقيق مع مسؤولين نيجيريين في شركات نفطية بالولايات المتحدة ومصادرة ممتلكاتهم بما فيها يخت بقيمة ثمانين مليون دولار، واليخت «غالاكتيكا ستار»، ومبنى بقيمة 50 مليون دولار يقع بالقرب من منطقة سنترال بارك في نيويورك من بين الموجودات المرتبطة بعقود منحتها وزيرة سابقة للنفط في نيجيريا بين 2011 و2015.
من جانبه قال مساعد النائب العام كينيث بلانكو: ان الولايات المتحدة ليست ملاذا لثمار الفساد، مضيفا: على رؤساء الشركات والمسؤولين الاجانب الفاسدين ألا يخدعوا: اذا كانت هناك اموال غير مشروعة بمتناول يد السلطات الاميركية فسنسعى الى مصادرتها واعادتها الى الذين سرقت منهم.
وقالت وزارة العدل الاميركية ان هذه الاموال جمعت من ارباح من عقود نفطية منحتها وزيرة النفط السابقة في نيجيريا دييزاني اليسون – مادووكي.
وتفيد الوثائق القضائية انها قبلت رشاوى من المسؤولين في قطاع النفط كولاولي اكاني الوكو واولاجيدي اوموكوري اللذين انفقا ملايين الدولارات في شراء شقق ومفروشات وقطع فنية في لندن وخصوصا في ولاية تكساس الاميركية.
وحصل الرجلان من هذه الصفقات على عقود مربحة وباعا كميات من النفط النيجيري تعادل قيمتها 1.5 مليار دولار.
وقد استخدما بعد ذلك شركات ووسطاء لغسل الاموال عبر مصارف اميركية وشراء ممتلكات تسعى وزارة العدل الاميركية الى مصادرتها الآن.
وكانت وزارة العدل الاميركية اطلقت في 2010 في عهد الرئيس باراك اوباما مبادرة لاستعادة اموال من مسؤولين فاسدين.
وادت المبادرة الى بعض النتائج سمحت في 2014 بالحصول على 500 مليون دولار كانوا يملكونها من قبل الرئيس النيجيري الاسبق ساني اباشا والمحيطين به.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 1 ساعة
حسب معلوماتى القليلة يوجد أكثر من 2500 مسئول أمريكى فاسد ومتهربون من الضرائب الامريكية لم يتم مصادرة أموالهم او معاقبتهم نهائيا حتى الان وحسب معلوماتى تحتل أمريكا الرقم 28 ضمن قائمة الدول الاكثر فسادا بالعالم 2016 وهذا يقود المرء إلى الاعتقاد بأن الحكومة الأمريكية هي واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم. لذا فقد ألقينا نظرة على مؤشر “الفساد الدولي” الصادر حديثا عن منظمة الشفافية الدولية.
لماذا دائما أمريكا ترغب فى مصادرة أموال الاجانب وممتلكاتهم وتترك الامركيين الفاسدين ؟
كما ان الفاسد الاجنبى والمرتشى فى أمريكا من الطبيعى ان يكون وراءة أمريكى فاسد شجعة على ذلك الفعل ونرى هنا وزارة العدل الأميركية تبدأ التحقيق مع مسؤولين نيجيريين في شركات نفطية بالولايات المتحدة ومصادرة ممتلكاتهم وتترك المحرضين الرئسيين وهم الامريكان