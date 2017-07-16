السلطات تكشف اسم الطالب السعودي المتوفي في سقوط طائرة فلوريدا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أفاد نائب رئيس النادي السعودي بجامعة ” Embry-riddle ” زياد دغريري، أن الطالب السعودي الذي توفي في حادثة سقوط طائرة في ولاية فلوريدا، يدعى ” محمد العنزي ” ويبلغ 27 عاماً، ويدرس الطيران في أكاديمية ” sunrise flight academy ” .

وأضاف دغريري أن العنزي حاصل على رخصتي طيران، وكان على وشك التخرج من الأكاديمية والحصول على الرخصة الثالثة ” رخصة الطيران التجاري “.

وقال زميل المتوفى أن ذوي العنزي ينتظرون موافقة الطب الشرعي لنقل جثمانه ودفنه في الرياض، مشيراً إلى أن الفقيد متزوج ولديه ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وكان يعمل في إحدى الشركات بالمملكة، وسافر إلى أمريكا في 2014 لتعلم الطيران.