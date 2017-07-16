سجون مليشيات الحوثي.. عري واغتصاب وشرب مياه الصرف - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

يتعرض المعتقلون في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية لصنوف من التعذيب الوحشي، تصل إلى حد التعري أمام الجميع، وشرب مياه الصرف الصحي.

واعتراف المعتقلين في سياق جلسة محاكمة بدأتها اليوم المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء ” محكمة أمن الدولة ” لـ36 مختطفا لدى جماعة الحوثي المسلحة، عقدت في المجمع القضائي بصنعاء برئاسة رئيس المحكمة، المعين من قبل الحوثيين، القاضي عبده إسماعيل راجح.

وقال الدكتور في جامعة صنعاء، يوسف البواب، احد المختطفين، ” نحن في سجن الأمن السياسي نتعرض للتعذيب الوحشي حيث إنهم في إحدى المرات قاموا بتجريدنا من ملابسنا أمام بعضنا بعضا “.

وأضاف الأكاديمي السجين ” عذبونا وضربونا بالحديد وعلقونا لمدة خمسة أيام، وأرغمونا على شرب مياه المجاري، ويمنعوننا من الذهاب إلى الحمام، وبدلا من ذلك يجبروننا على قضاء حاجتنا في الزنازين داخل صحون ” .

وأشار إلى أن أحد زملائه المعتقلين أصيب داخل السجن بفشل كلوي بسبب تعذيبه بصورة وحشية من قبل مسلحي جماعة الحوثي.

وبحسب المصادر القضائية، فإن القاضي الحوثي رفض دخول النساء من أقارب المعتقلين وأخرجهن من قاعة المحكمة.

وأشارت المصادر إلى أن القاضي الحوثي قرر تأجيل الجلسة القادمة إلى منتصف سبتمبر المقبل.