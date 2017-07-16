" المواصفات والمقاييس " تنظم 3 ورش للتعريف بأدوات ترشيد استهلاك المياه - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 3 ورش عمل في كل من الرياض، وجدة، والدمام؛ للتعريف باللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، والتي ستدخل حيز التطبيق الإلزامي في الأول من شهر محرم 1439هـ، وتستهدف هذه الورش تعريف المصنعين والمستوردين بالمتطلبات الفنية في اللائحة والمنتجات التي سيتم تطبيقها عليها.

وتستهلّ هيئة المواصفات هذا البرنامج التعريفي بورشة عمل موجهة للمصنعين والمستوردين في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض يوم الأربعاء 25/ 10/ 1438هـ الموافق 19/ 7/ 2017م، فيما ستكون ورشة العمل الثانية في 3/ 11/ 1438هـ الموافق 26/ 7/ 2017م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالدمام، على أن تكون ورشة العمل الثالثة الموجهة للمصنعين والمستوردين في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم الأربعاء 10/ 11/ 1438هـ الموافق 2/ 8/ 2017م.

وأوضحت هيئة المواصفات أن اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه تستهدف العمل على ترشيد استهلاك المياه في المنتجات التي تندرج ضمنها، وفقاً لمعدلات محددة؛ حفاظاً على الموارد والاقتصاد الوطني، وتعزيز الآليات التي تساعد على تخفيض التكاليف على المستهلك، وأكدت أن هذه اللائحة سيتم تطبيقها على المنتجات المحلية والمستوردة.